На социально-экономическое развитие Арктики будет выделено более 200 млрд рублей

01 Февраля 2017 года, 18:45

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Обновленная государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2020 года предусматривает выделение 209 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.

«Новой редакцией государственной программы предусматривается выделение 209 миллиардов рублей. Деньги нужны на строительство атомного ледокола «Лидер», средств подъема затонувших ядерных объектов, развитие проектов на континентальном шельфе, разработку новых технологий для арктических нужд, экологический мониторинг, информационную политику, поддержку коренных малочисленных народов», - пояснил Цыбульский.

Сообщается, что госпрограмма является непосредственным механизмом поддержки Арктики с указанием сроков, ответственных исполнителей, задач и объемов финансирования.

Опорных зон по развитию Арктики будет восемь. В обновленной редакции госпрограммы выделяются Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская опорные зоны. Для каждой из них утвержден свой перечень приоритетных проектов, которые будут реализовываться на условиях государственно-частного партнерства.

При этом расширение состава Арктической зоны не планируется.

«Вопрос расширения состава Арктической зоны в настоящее время не рассматривается. Вместе с тем государственной программой предусматриваются проекты как в Арктике, так и вне ее, в том числе в области техники и технологий, кадрового и научного обеспечения», - рассказал Цыбульский.

По словам замминистра, точных сроков начала работы опорных зон пока нет, сейчас ведомство в сотрудничестве с регионами, научным и деловым сообществом прорабатывает данный вопрос.

Госпрограмма была утверждена еще в апреле 2014 года, однако тогда в ней отсутствовали показатели, целевые индикаторы, график реализации и финансирование. По решению Госкомиссии по вопросам развития Арктики Минэкономразвития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовило новый проект госпрограммы уже до 2025 года.

Фото: © RIA Novosti. Владимир Федоренко