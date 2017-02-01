На социально-экономическое развитие Арктики будет выделено более 200 млрд рублей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Что нового ждёт россиян с 1 февраля Что нового ждёт россиян с 1 февраля
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Смотрите в программе "Вовремя": Пропавшие в сети
 
 
 
 

Курсы валют 01.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,1484
-0,3246
1 USD
Доллар США
60,0851
-0,0767
1 EUR
Евро
64,2850
-0,1483
10 NOK
Норвежских крон
72,3934
0,1669
10 SEK
Шведских крон
68,1855
0,1176
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
2.6 м/с
давление 765.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами Мурманска
01 Февраля 2017, 16:53
Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами Мурманска
Алексей Веллер рассказал о перспективах программы переселения граждан из аварийного жилья
01 Февраля 2017, 16:12
Алексей Веллер рассказал о перспективах программы переселения граждан из аварийного жилья
Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз санкционных продуктов
01 Февраля 2017, 15:34
Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз санкционных продуктов
За высадку детей из автобуса предложили привлекать к административной ответственности
01 Февраля 2017, 13:42
За высадку детей из автобуса предложили привлекать к административной ответственности
 
 
 
 

Самое читаемое

Полиция разыскивает родителей пятилетнего мальчика в Мурманске
01 Февраля 2017, 15:17
Мошенник, воровавший в кафе Мурманска при помощи фокусов, отправится в колонию
01 Февраля 2017, 11:08
Что нового ждёт россиян с 1 февраля
01 Февраля 2017, 10:19
Восемь человек пострадали в авариях на дорогах Мурманской области
01 Февраля 2017, 10:10
Авария контактной сети остановила мурманские троллейбусы
31 Января 2017, 20:50
В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
01 Февраля 2017, 09:56
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » На социально-экономическое развитие Арктики будет выделено более 200 млрд рублей
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 18:45

На социально-экономическое развитие Арктики будет выделено более 200 млрд рублей


РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Обновленная государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2020 года предусматривает выделение 209 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.

«Новой редакцией государственной программы предусматривается выделение 209 миллиардов рублей. Деньги нужны на строительство атомного ледокола «Лидер», средств подъема затонувших ядерных объектов, развитие проектов на континентальном шельфе, разработку новых технологий для арктических нужд, экологический мониторинг, информационную политику, поддержку коренных малочисленных народов», - пояснил Цыбульский.

Сообщается, что госпрограмма является непосредственным механизмом поддержки Арктики с указанием сроков, ответственных исполнителей, задач и объемов финансирования.

Опорных зон по развитию Арктики будет восемь. В обновленной редакции госпрограммы выделяются Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская опорные зоны. Для каждой из них утвержден свой перечень приоритетных проектов, которые будут реализовываться на условиях государственно-частного партнерства.

При этом расширение состава Арктической зоны не планируется.

«Вопрос расширения состава Арктической зоны в настоящее время не рассматривается. Вместе с тем государственной программой предусматриваются проекты как в Арктике, так и вне ее, в том числе в области техники и технологий, кадрового и научного обеспечения», - рассказал Цыбульский.

По словам замминистра, точных сроков начала работы опорных зон пока нет, сейчас ведомство в сотрудничестве с регионами, научным и деловым сообществом прорабатывает данный вопрос.

Госпрограмма была утверждена еще в апреле 2014 года, однако тогда в ней отсутствовали показатели, целевые индикаторы, график реализации и финансирование. По решению Госкомиссии по вопросам развития Арктики Минэкономразвития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовило новый проект госпрограммы уже до 2025 года.

Фото: © RIA Novosti. Владимир Федоренко

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Полицейские Мурманской области продолжают регистрировать телефонные мошенничества
2.
В Мурманске пройдет международная конференция о рыболовстве в Арктике
3.
Минсоцразвития Мурманской области продолжит работать над адресностью мер поддержки
4.
Родители, потерявшегося в Мурманске пятилетнего мальчика, не знали о его пропаже
5.
Мурманский волонтер Ирина Иванова стала лауреатом первой всероссийской премии «Будем жить!» за вклад в борьбу с раком
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта