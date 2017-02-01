Минсоцразвития Мурманской области продолжит работать над адресностью мер поддержки

01 Февраля 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Глава Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с региональным министром социального развития Сергеем Мякишевым. Как сообщают в областном правительстве, главное темой встречи стала политика адресности мер социальной поддержки.

На сегодняшний день в Мурманской области только 10 из 59 мер поддержки являются адресными. Сергей Мякишев отметил, что работа по внедрению принципов адресности и нуждаемости будет продолжена тщательно и взвешенно.

В качестве примера министр привёл вступивший в силу с 1 января 2017 года Закон Мурманской области об установлении фиксированного размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ).

«Мы очень тщательно и взвешенно подходили к определению размера выплаты. В частности, для сельских специалистов и специалистов с большим стажем предусмотрели индивидуальный размер выплаты», - отметил Мякишев.

Планируется, что на ближайшее заседание регионального правительства министерство социального развития вынесет проект постановления об установлении порядков предоставления ЕЖКВ.