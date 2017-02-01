Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами Мурманска

01 Февраля 2017 года, 16:53

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в гостинично-деловом центре «Арктика» прошла первая встреча главы Мурманска Дмитрия Филиппова с почетными гражданами города.

Почетные граждане Мурманска принимают участие в решении городских задач. Обмен мнениями между представителями власти и людьми, чей опыт и активная жизненная позиция позволяют оценивать все происходящее в Мурманске, имеет большое значение для развития города.

Встречи глав города с заслуженными мурманчанами стали традицией. На встречах почетные граждане высказывают свое мнение по разным вопросам. Все предложения рассматриваются. Пример такого диалога – создание памятника «Ждущая» или реконструкция сквера у Тралфлота.

«Я, безусловно, волнуюсь. Это наши авторитетные земляки, и для меня очень важна эта встреча, важно выслушать мнения всех почетных граждан. Каждый из них – эксперт в своем деле, и я буду руководствоваться их рекомендациями», – рассказал мэр Мурманска.

На встречу с Филипповым пришли и два бывших руководителя Мурманска: Владимир Ильич Горячкин, (1984-1989 гг.) и Николай Иванович Бережной (1989-1992 гг.).

«Обмениваться опытом необходимо. Важно, что у нас сохраняется преемственность, и из поколения в поколения передается и опыт, и пожелания, и институт наставничества», – отметил Дмитрий Филиппов.