Второй том «Книги памяти о ветеранах боевых действий» готовят в Мурманске

01 Февраля 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Мурманский областной отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» по увековечиванию памяти заполярных защитников Отечества готовит второй том «Книги Памяти о ветеранах боевых действий»

Первый том «Книги памяти о ветеранах боевых действий» увидел свет в 2012 году. В него вошли имена более 500 участников военных локальных конфликтов второй половины двадцатого века: в Афганистане, Чечне, Корее, Вьетнаме и других странах.

«Долгие годы информация об участии наших соотечественников в локальных конфликтах была в ограниченном доступе. Книга памяти о ветеранах боевых действий» поможет открыть неизвестные страницы истории нашего Отечества. Это огромный вклад и в патриотическое воспитание молодых людей, которые видят, что на смену ветеранам Великой Отечественной войны приходят воспитанные на их примере современники – ветераны боевых действий», - рассказал председатель Совета Мурманской областной общественной организации «Участники боевых действий в Чечне» Николай Абрамов.