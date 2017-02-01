Циклоническая депрессеия повлияет на погоду в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Днем 2 февраля Мурманская область будет находиться под влиянием циклонической депрессии расположенной над Норвежским морем и западом Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами снег. Температура воздуха -5-10 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Гололедица.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный 15-18 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха составляет -13 градусов, ветер южный 4-6 м/с.