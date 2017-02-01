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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Циклоническая депрессеия повлияет на погоду в Мурманской области
 
 
 
 
02 Февраля 2017 года, 08:00

Циклоническая депрессеия повлияет на погоду в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Днем 2 февраля Мурманская область будет находиться под влиянием циклонической депрессии  расположенной над Норвежским морем и западом Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами снег. Температура воздуха  -5-10 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Гололедица.   

На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный 15-18 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха составляет -13 градусов, ветер южный 4-6 м/с.

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