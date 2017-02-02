Рождаемость в Мурманской области растёт только за счёт третьих и последующих детей

02 Февраля 2017 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Рост рождений в последние три года в Мурманской области обеспечивался только за счет третьих и последующих детей. Об этом на встрече с губернатором Мариной Ковтун заявил Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Это прямое следствие исполнения в регионе майских указов президента и того комплекса мер поддержки многодетных семей, который они предусматривают. Это действительно работает», – сказал Сергей Мякишев.

Как подчеркнула глава региона, сейчас важно сосредоточить усилия на помощи молодым семьям, которые взвешивают решение о рождении первого ребёнка. По её словам ухудшение материального положения заставляет будущих родителей откладывать решение о рождении первенца.

Как рассказал Сергей Мякишев, работа по разработке такого комплекса мер активно идёт: анализируется статистика, определяются необходимые объёмы финансирования, прорабатываются формы поддержки.