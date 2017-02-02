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Главная » НОВОСТИ » Рождаемость в Мурманской области растёт только за счёт третьих и последующих детей
 
 
 
 
02 Февраля 2017 года, 08:30

Рождаемость в Мурманской области растёт только за счёт третьих и последующих детей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Рост рождений в последние три года в Мурманской области обеспечивался только за счет третьих и последующих детей. Об этом на встрече с губернатором Мариной Ковтун заявил Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Это прямое следствие исполнения в регионе майских указов президента и того комплекса мер поддержки многодетных семей, который они предусматривают. Это действительно работает», – сказал Сергей Мякишев.

Как подчеркнула глава региона, сейчас важно сосредоточить усилия на помощи молодым семьям, которые взвешивают решение о рождении первого ребёнка. По её словам ухудшение материального положения заставляет будущих родителей откладывать решение о рождении первенца.
Как рассказал Сергей Мякишев, работа по разработке такого комплекса мер активно идёт: анализируется статистика, определяются необходимые объёмы финансирования, прорабатываются формы поддержки.

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  • Мякишев со свечкой стоял? Проказник... Даешь увеличение поддержки молодых семей с 90 руб. на ребенка до 95! А то и до 100!!! И ни в чем себе не отказывайте.
  • ну как в такой ситуации не назвать чиновника идиотом... Как отец 3-х детей, я хотел бы плюнуть в лицо этого существа, гордо заявляющего , что многодетных поддерживают на уровне региАНАЛьных властей ...«Это прямое следствие исполнения в регионе майских указов президента и того комплекса мер поддержки многодетных семей, который они предусматривают. Это действительно работает», – сказал Сергей Мякишев." - Улучшение жил условий - НЕ РАБОТАЕТ ОЧЕРЕДИ МНОГОЛЕТНИЕ - Выделение зем. участков - НЕ ВЫДЕЛЯЮТ, т.к. по мнению наших говнодумцев земля положена НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦ. жилье, а среди тех, кто рождает 3-го ребёнка, людей не позаботившихся о жилье уже не много , а тех кто не озаботился нужно обследовать у психиаторов, а не поддерживать... - Бесплатное питание в школе - не положено... Короче многодетным, не попадающим в категорию малоимущих (пусть даже на 10 р. больше утверждённого минимума) НИЧЕГО НЕ ПОЛОЖЕНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А вы говорите о необходимости поддержки перворождающих.... Короче очередной бред чиновника, направленный на защиту своей драгоценной ЖОПЫ....
 
 
 
 
 
 
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