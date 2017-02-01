Аэропорты Заполярья в первом месяце 2017 года нарастили пассажиропоток

02 Февраля 2017 года, 08:45

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Заполярные аэропорты подвели итоги первого месяца 2017 года. В обеих воздушных гаванях отмечается рост пассажиропотока, несмотря на сложные метеоусловия и частые задержки и отмены рейсов.

Так, согласно имеющимся в распоряжении агентства данным, пассажиропоток аэропорта «Хибины» (г. Апатиты) в январе 2017 года вырос на 29% и составил 4752 человека. Из этого аэропорта выполняются регулярные рейсы в Москву и С.-Петербург. Базовым перевозчиком для аэропорта является авиакомпания «Северсталь».

Рост пассажиропотока в аэропорту Мурманска составил 15,6% – в январе в воздушной гавани Заполярной столицы обслужено 57580 человек. Как отмечают в руководстве ОАО «Аэропорт Мурманск», серьёзное увеличение наблюдалось на рейсах в Москву и Петербург, а среди перевозчиков наибольший рост отмечен у авиакомпании UTair – в январе 2017 года количество пассажиров, перевезённых этой компанией, выросло более чем в 1,5 раза (по сравнению с январём 2016 года). Следом идут авиакомпании «Нордавиа» и «Аэрофлот» – рост пассажиропотока составил 30% и 23% соответственно.

Напомним, по итогам 2016 года оба аэропорта Заполярья обслужили более 800 тысяч пассажиров.