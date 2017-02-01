Экспорт водки вырос на 14% в 2016 году

02 Февраля 2017 года, 10:54

РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2016 году Россия экспортировала на 14% больше водки, чем в 2015. Это следует из последнего аналитического отчета Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФФРА), с которым ознакомились «Известия».

«Рынок равномерно растет, внутренний и внешний. Доля экспорта по-прежнему остается незначительной — 6,5% от производства, он в основном ориентирован на наших и бывших наших граждан, живущих за рубежом», — пояснил Генеральный директор ЦИФФРА Вадим Дробиз.

По данным ЦИФФРА, больше всего водки утекает в Германию (6,9 млн л за 2016 год), Украину (6,4 млн л), Великобританию (3,5 млн л), США (2,5 млн л), Латвию (1,7 млн л) и Таджикистан (1,1 млн л). Судя данным исследования, зарубежные продажи водки выросли благодаря американцам (прирост экспорта на 178 тысяч л за месяц), латышам (+59,8 тысяч л), болгарам (+47,4 тысяч л), немцам (+43,7 тысяч л) и китайцам (+32 тысяч л).

При этом заметно сократились поставки в Соединенное Королевство и на Украину (на 148,4 тысяч л и на 46,8 тысяч л в месяц соответственно).

По данным ЦИФФРА, больше всего на экспорте водки и ликеро-водочных изделий в прошлом году заработали «Русский стандарт» (10 млрд рублей), «Парламент» (7 млрд рублей), Мариинский ликеро-водочный завод (производит водку Beluga, 3,7 млрд рублей) и московский завод «Кристалл» (1,8 млрд рублей).

Президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин полагает, что российские производители отвоевывают на мировом рынке места, уступленные польской и скандинавской водке еще в 1990-е годы. Рост продаж эксперт объясняет сильным брендом российских производителей. Отдельно он отметил Китай, где растет интерес к русской культуре.

Фото: Харламов Вадим/Ъ / Коммерсантъ