Схема движения на площади аэропорта «Мурманск» была изменена незаконно

02 Февраля 2017 года, 11:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В адрес директора ООО «АЭРО-СТ», которое арендовало парковку аэропорта «Мурманск» прокуратурой Кольского района внесено представление. В деятельности компании при оказании услуг выявлены нарушения закона «О защите прав потребителей».

«Из решения суда по иску Мурманского транспортного прокурора к ОАО «Аэропорт Мурманск» следует, что места для стоянки транспорта, предоставляемые ООО «АЭРО-СТ» по схеме дорожного движения на привокзальной площади аэропорта, попали в зону транспортной безопасности, в которой стоянка запрещена», – объясняют в Прокуратуре по Мурманской области.

В декабре 2016 года «АЭРО-СТ» внесло изменения в схему движения на привокзальной площади, а соответственно и в Правила пользования платной парковки. Исключив тем самым стоянку автомобилей в зоне безопасности и на тротуаре, и организовав ее у края проезжей части. Помимо этого была произведена установка дорожных знаков, обозначающих места парковки, направления и дальности действия знака.

«Указанные изменения внесены без согласования с ОАО «Аэропорт Мурманск», нарушая тем самым право потребителя», – подчеркнули в прокуратуре.

Ранее Арбитражный суд области отказал в удовлетворении иска «АЭРО-СТ», которая требовала признать незаконным односторонний отказ «Аэропорта Мурманск» от исполнения договора аренды. Теперь компания должна освободить часть привокзальной площади «Мурманска» – 27,7 тысяч квадратных метров.

Фото: М. Паламарчук