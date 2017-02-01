По итогам года смертность преобладает над рождаемостью в Мурманской области

02 Февраля 2017 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2016 году в Мурманской области родилось 8566 человек, что на 5,9% меньше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Число умерших сократилось на 1,1% и составило 8741 человек. На конец отчётного периода в регионе зафиксирована естественная убыль населения.

От внешних причин умерло 893 человека, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. В числе основных причин 17 случаев случайного отравления алкоголем, 39 самоубийств, 31 убийство, 46 ДТП, 16 случайных утоплений и 5 случаев отравления алкоголем с неизвестными намерениями.