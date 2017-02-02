В Мурманской области число разводов растёт, а браков – сокращается

02 Февраля 2017 года, 11:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - В 2016 году в Мурманской области зарегистрировано 4 160 записей актов о расторжении брака, что на 53 записи актов о разводе больше, чем за 2015 год. Вступить в брак в 2016 году пожелали 5 712 пар, что на 700 пар меньше, чем за 2015 год. Об этом сообщили в министерстве юстиции Мурманской области.

«Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 59 ритуалов серебряных и золотых свадеб», - сообщили в ведомстве.

Фото: Twitter