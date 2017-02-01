14 февраля в небо взлетят шары с признаниями мурманчан

02 Февраля 2017 года, 12:25

МУРМАНСК / 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В День всех влюбленных, 14 февраля, на центральной площади пройдет акция «Мурманск зажигает сердца!». На площади Пять углов перед ГДЦ «Арктика» все желающие смогут занять место внутри огромного сердца и сделать друг другу признание, написав его на воздушном шаре.

«После под бой курантов шары отправятся в небо, передав тепло сердец всем окружающим и городу», – рассказали в «Доме молодежи».

Одновременно с этим на здании должно загореться сердце, составленное из окон делового центра. Завершением должен стать массовый медленный танец.