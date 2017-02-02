Подводники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили задачи курса спасательной подготовки

02 Февраля 2017 года, 13:17

РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Экипажи кораблей и офицеры штаба соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошли курс спасательной подготовки подводников на базе учебно-тренировочного комплекса объединения. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе плановых занятий военнослужащие изучили теорию и практику легководолазной подготовки и курс борьбы за живучесть.

В качестве одного из основных обязательных элементов спасательной подготовки каждого подводника отрабатывался выход через торпедный аппарат, диаметр которого составляет 533 миллиметра, и свободное всплытие с глубины 10 метров.

Это один из наиболее сложных элементов подготовки, который требует от каждого подводника не только хорошей физической подготовки, но и психологической выдержки.

В рамках курса по борьбе за живучесть также отрабатывались такие элементы, как посадка в спасательный плотик и действия аварийно-спасательных групп на полигонах по борьбе с водой и огнем.