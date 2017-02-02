Турцию в 2016 году посетило 866 тысяч россиян

02 Февраля 2017 года, 13:33

МИР/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Турцию по итогам 2016 года посетило 866 тысяч россиян, что на 76,26% меньше, чем было в 2015 году (3,65 млн российских туристов), передает Ассоциация туроператоров.

По данным министерства туризма и культуры Турции, в общей сложности иностранный турпоток в страну в прошлом году сократился на 30% до 25,3 млн человек. Основная причина снижения количества зарубежных гостей – проблемы с безопасностью в стране.

Снижение показали все ведущие въездные рынки Турции: туристов из Германии стало меньше на 30,3% (3,9 млн туристов), Великобритании – на 32% (1,7 млн туристов), Франции – на 35% (555 тысяч человек). В целом по странам Евросоюза снижение составило почти 35%: в 2016 году в Турции побывало 10,35 млн граждан ЕС, в то время как в 2015 году это было 15,8 млн человек.

В Турции надеются, что в 2017 году туристический сектор восстановится благодаря активности российского рынка. По разным оценкам, в этом году на пляжах Турции ждут 3-3,5 млн россиян. Как сообщают операторы, по программам раннего бронирования Турция абсолютный лидер продаж: на нее приходится до 50% всех бронирований, а глубина продаж доходит до октября.

Фото: Twitter