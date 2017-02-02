Селу Ена и населённому пункту Енский могут добавить точек

02 Февраля 2017 года, 14:00

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Ковдорском районе могут изменить наименование двух населённых пунктов. Законопроект о внесение соответствующих изменений в закон о статусе муниципального образования Ковдорский район» опубликован на сайте Открытого региона.

В частности село Ена и населённый пункт Енский предлагается писать через букву «ё» - Ёна и Ёнский.

«В правовых актах, принятых до вступления в силу настоящего Закона, допускается использование наименований населенного пункта «Енский» и села «Ена», - говорится в законопроекте, который до 10 февраля находится на публичном обсуждении.

Фото: grandkid.ru