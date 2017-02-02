Арктический совет обсудил вопросы судоходства и защиты морской среды

02 Февраля 2017 года, 14:35

ДАНИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - В Копенгагене состоялось заседание Рабочей группы Арктического совета по Программе защиты арктической морской среды (ПАМЕ). В работе заседания приняли участие делегации всех государств-участников Арктического совета (Российская Федерация, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США), а также представители других рабочих групп Арктического совета и неправительственных организаций. Об этом сообщили в Морспасслужбе.

Финляндия кратко представила приоритета своего двухлетнего председательства в Арктическом совете, которое начинается с мая 2017 года. Вопросы судоходства и защиты морской среды от негативного воздействия судоходства занимают значительное место в задачах финского председательства. Было анонсировано проведение в марте 2018 года международных учений по ликвидации разливов нефти в Арктике, которые предположительно будет проведены в Ботническом заливе.

Делегации обсудили итоги работы корреспондентской группы, которую возглавляли Россия и США, по разработке проекта регионального плана приемных портовых сооружений в Арктике в контексте концепции ИМО по региональным договоренностям о приемных портовых сооружениях. Подготовлен проект формата указанного плана, а также проект возможного совместного документа стран-участниц Арктического совета в ИМО.

Делегации обсудили также итоги проекта по разработке Арктической системы движения судов (ASTD), включая проект Меморандума о взаимопонимании по обмену данными и стоимостные опции его реализации. Были внесены некоторые изменения в проект меморандума в части уровней доступа к информации различных пользователей, включая третьи стороны.

Следующее заседание ПАМЕ состоится в сентябре 2017 г. в Финляндии.