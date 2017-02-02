Глава Республики Карелия не будет претендовать на должность губернатора в 2017 году - источник

02 Февраля 2017 года, 14:55

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Глава Карелии Александр Худилайнен будет в ближайшее время отправлен в отставку. Об этом «Новым Известиям» сообщил источник в местном правительстве. В свою очередь местные эксперты, не называя причин, полагают, что Александр Худилайнен не будет участвовать в будущих выборах главы Карелии. Срок полномочий губернатора истекает 24 мая 2017 года.

В опубликованном в июне 2016 года рейтинге эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) губернатор Карелии занимал последнее место. Тогда, как известно, случился всероссийский скандал с гибелью 13 детей на Сямозере, и премьер Медведев публично критиковал Худилайнена. Еще раньше, в феврале, господин Худилайнен получил выговор президента Путина за срыв программы расселения ветхого и аварийного жилья.

В этом году (20 октября) также заканчивается срок полномочий губернатор Новгородской области Сергея Митина.

Фото: Губерния Daily