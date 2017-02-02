Атомный ледокол «Ямал» вышел в рейс после ремонта

02 Февраля 2017 года, 15:16

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Атомный ледокол «Ямал» вышел из порта Мурманск в направлении Карского моря. До конца июня судно будет работать на акватории Северного морского пути в рамках договоров с ОАО «Ямал СПГ», ПАО «Газпром нефть», а также обеспечивать ледокольную проводку судов ООО «Арктическая горная компания».

Длительному рейсу атомохода предшествовал не менее продолжительный ремонт - с октября 2016 по январь 2017 года, сообщили «Би-порту» в Атомфлоте.

«Произведен большой объем работы, - отмечает директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. - Если говорить об общезаводском ремонте - это работы по ремонту АППУ и главной турбины №2, а также другого паротурбинного оборудования. В части докового ремонта - ремонт двух бортовых гребных устройств. По левому борту произведена замена набора дейдвудного подшипника, по правому – комплекс работ восстановительного характера».

28 октября 2017 года атомный ледокол «Ямал» отметит 25-ю годовщину со дня поднятия государственного флага. Осенью ледокол отправится на плановый ремонт с перезарядкой ядерного топлива. Срок эксплуатации «Ямала» решено продлить до 2023 года.

6 февраля к причалу ФГУП «Атомфлот» ожидается прибытие атомного ледокола «50 лет Победы». Заход в порт Мурманск будет произведен с целью плановой смены экипажа, пополнения запасов (в том числе провизионных), а также для проведения межрейсовой профилактики и технического обслуживания.