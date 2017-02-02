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Главная » НОВОСТИ » Новые социальные дома на улицах Генералова и Декабристов будут заселены в конце марта
 
 
 
 
02 Февраля 2017 года, 15:41

Новые социальные дома на улицах Генералова и Декабристов будут заселены в конце марта


МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня мэр Мурманска Дмитрий Филиппов, депутат Государственной думы Алексей Веллер и члены Общероссийского Народного Фронта осмотрели новые социальные дома, расположенные на улицах Генералова и Декабристов.

«Мы внимательно посмотрели все построенные помещения, технические сети, инженерные сети. Качество строительства очень высокое, отвечает всем сегодняшним современным требованиям. Самое главное, чтобы мы получили тот результат, который планировали получить», – отметил Веллер после просмотра.

Застройщики и подрядчики учли пожелания мурманчан, переехавших в другие социальные дома. Например, жильцам похожих домов на проспекте Героев-североморцев не понравились гипсокартонные межкомнатные перегородки, поэтому на улицах Генералова и Декабристов они сделаны из газобетонных блоков.

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«Приятно, что подрядчик обратил внимание на проблемы по другим домам: полотенцесушители, которые там не соответствовали нужной температуре, здесь горячие, горячая вода включается быстро. Но мы хотели бы заметить, что все проблемы будут выявлены – или не выявлены – после заселения жителей», – сказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Левин.

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Дома должны были сдать в эксплуатацию еще в конце 2016 года, однако сроки затянулись. Алексей Веллер сообщил, что штрафные санкции в отношении застройщика могут составить примерно 30 млн. рублей. Если застройщик считает, что в этом есть вина подрядчика, то он постарается и его привлечь к финансовой ответственности.

«Сроки затянулись, но акт ввода уже подписан, теперь нужно пройти ряд процедур, займет это приблизительно полтора месяца, а после этого начнем заселение. Выдать жильцам ключи мы рассчитываем примерно в конце марта», – рассказал Дмитрий Филиппов.

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Преображение Жилстроя началось в 2012 году. Тогда под снос пошли ветхие дома на улице Генералова, на месте которых возвели современные трехэтажные здания. Строительство четырех домов на улицах Генералова и Декабристов на 108 квартир началось весной 2016 года. Дома уже приняты в эксплуатацию, будущим жильцам показывают квартиры.

Федеральная программа по переселению из ветхого жилья обязывает расселить жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Программа должна закончиться в сентябре этого года, Мурманск опережает сроки выполнения на восемь месяцев.

Снос и расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, предусмотрен уже муниципальной программой. Она будет продолжена. В бюджете города на 2017 год предусмотрены денежные средства на ее реализацию.

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