Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией

02 Февраля 2017 года, 16:04

РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – На портале правовой информации опубликованы три приказа главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, которые устанавливают пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Таким образом, Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией. Приказы вступят в силу на следующей неделе.

Подобное решение призвано создать «необходимые условия охраны государственной границы РФ». Ранее гражданин третьей страны не мог законно пересечь границу России и Белоруссии. Согласно документам будут установлены «места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону».

В феврале в республике начнет действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США, но только для тех туристов, кто прибывает в Белоруссию не более чем на пять суток.

«Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты РФ», – сообщают на официальном портале Александра Лукашенко.

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»