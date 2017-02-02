Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля
Сафари на снегоходах в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Сафари на снегоходах в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Что нового ждёт россиян с 1 февраля Что нового ждёт россиян с 1 февраля
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Старый и новый мэры Мурманска встретились с КВН-щиками
 
 
 
 

Курсы валют 03.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,1040
0,2824
1 USD
Доллар США
59,9858
-0,3241
1 EUR
Евро
64,7307
-0,3015
10 NOK
Норвежских крон
73,1980
0,1093
10 SEK
Шведских крон
68,7784
-0,2948
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-10°
4.5 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Сельхозпредприятие «Тулома» преодолело кризис и продолжает развиваться
02 Февраля 2017, 16:26
Сельхозпредприятие «Тулома» преодолело кризис и продолжает развиваться
Новые социальные дома на улицах Генералова и Декабристов будут заселены в конце марта
02 Февраля 2017, 15:41
Новые социальные дома на улицах Генералова и Декабристов будут заселены в конце марта
Атомный ледокол «Ямал» вышел в рейс после ремонта
02 Февраля 2017, 15:16
Атомный ледокол «Ямал» вышел в рейс после ремонта
Россияне напишут «Тотальный диктант» восьмого апреля
02 Февраля 2017, 14:18
Россияне напишут «Тотальный диктант» восьмого апреля
 
 
 
 

Самое читаемое

Смертность от новообразований выросла в Мурманской области
02 Февраля 2017, 11:50
Схема движения на площади аэропорта «Мурманск» была изменена незаконно
02 Февраля 2017, 11:04
Суд вынес окончательный приговор тренеру-педофилу из Мурманска – 14,5 лет тюрьмы
02 Февраля 2017, 09:48
Столкновение трёх автомобилей произошло на трассе Мурманск-Североморск
02 Февраля 2017, 08:15
В Мурманской области число разводов растёт, а браков – сокращается
02 Февраля 2017, 11:36
Циклоническая депрессия повлияет на погоду в Мурманской области
02 Февраля 2017, 08:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией
 
 
 
 
02 Февраля 2017 года, 16:04

Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией


РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – На портале правовой информации опубликованы три приказа главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, которые устанавливают пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Таким образом, Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией. Приказы вступят в силу на следующей неделе.

Подобное решение призвано создать «необходимые условия охраны государственной границы РФ». Ранее гражданин третьей страны не мог законно пересечь границу России и Белоруссии. Согласно документам будут установлены «места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону».

В феврале в республике начнет действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США, но только для тех туристов, кто прибывает в Белоруссию не более чем на пять суток.

«Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты РФ», – сообщают на официальном портале Александра Лукашенко.

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Официальные курсы валют на 2 февраля
2.
Что нового ждёт россиян с 1 февраля
3.
В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
4.
Официальные курсы валют на 1 февраля
5.
Виза в ОАЭ будет делаться по прилету и бесплатно
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта