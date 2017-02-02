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Главная » НОВОСТИ » ФНС предлагает ограничить полномочия недобросовестных акционеров компаний в делах о несостоятельности
 
 
 
 
02 Февраля 2017 года, 18:37

ФНС предлагает ограничить полномочия недобросовестных акционеров компаний в делах о несостоятельности


РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Налоговая служба предлагает свести к минимуму участие недобросовестных владельцев юридических лиц в судах о банкротстве. Вместе с упрощенным порядком продажи их имущества эта мера может помочь государству получить с них задолженность по налогам. Об этом сообщил «Известиям» представитель ФНС.

Налоговая служба хочет закрыть лазейки по уходу от налогов для недобросовестных владельцев компаний при их банкротстве. Для решения этой задачи может быть разработано четыре группы мер, которые расширят возможности по продаже имущества должника и снизят влияние бенефициаров компаний на судебный процесс.

Судебная практика дел о банкротстве свидетельствует, что недобросовестные собственники ликвидирующихся компаний имеют возможности уйти от налогообложения. Для решения этой проблемы в ФНС разработали предложения, которые вместе с внесенными за последние полтора года в законодательство изменениями могут исправить ситуацию.

Во-первых, в ФНС считают необходимым сделать процедуру торгов в банкротстве открытой и максимально простой, чтобы заинтересованный в имуществе должника мог без лишних бюрократических процедур купить актив, а вырученные деньги пошли бы в том числе на выплату налогов. Во-вторых, сама процедура банкротства должна проходить без определяющего участия акционеров компании и аффилированных лиц.

«Лица, неэффективно управлявшие предприятием до его банкротства, должны быть в стороне от принятия управленческих решений в процедуре банкротства для исключения недобросовестного влияния на ход такой процедуры», — уверен представитель ФНС.

В-третьих, ФНС предлагает привлекать истинных бенефициаров к ответственности вне зависимости от того, находятся они в России или за ее пределами. Наконец, Налоговая служба считает важным решать проблему аффилированности арбитражных управляющих с отдельными участниками дела о банкротстве.

«Выходом может стать внедрение системы независимого случайного выбора арбитражных управляющих с учетом эффективности ведения ими процедур банкротства, соблюдения ими законодательства и прав лиц, участвующих в делах о банкротстве», — пояснил представитель ФНС.

Недобросовестные собственники, однако, начинают готовить пути отступления задолго до банкротства, предупреждает адвокат агентства «Яковлев и Партнеры» Елена Мякишева.

«Не скажу, что предлагаемые меры смогут существенным образом изменить существующую ситуацию, так как недобросовестные собственники начинают готовиться к процедуре банкротства загодя: выводят активы задолго до появления первых признаков банкротства, создают дружественных кредиторов и так далее», — отметила она.

Фото: klerk.ru

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