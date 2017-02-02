Кольская ГМК завершает реконструкцию азотно-кислородной станции

02 Февраля 2017 года, 19:40

МОНЧЕГОРСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кольской ГМК начались пусконаладочные работы по проекту «Техническое перевооружение азотно-кислородной станции». Они будут проводиться в несколько этапов. Сейчас специалисты «Криосервиса» при участии немецкой компании «Linde AG» тестируют системы отопления, вентиляции, электроснабжения, пожаротушения, контрольно-измерительную аппаратуру. Следующий этап предполагает наладку основного технического оборудования: компрессоров, насосов и самой воздухоразделительной установки. На заключительной стадии данную установку будут выводить на технологические параметры. Проектная мощность рассчитана на производство 12880 нм3/ч газообразного кислорода, 3000 нм3/ч газообразного азота, 500 кг/ч жидкого кислорода, 300 кг/ч жидкого азота, что покрывает все потребности Кольской ГМК в этих энергоносителях.

«Воздухоразделительная установка обновляемой станции предназначена для выработки и снабжения производственных подразделений компании газообразным кислородом, жидким кислородом, газообразным азотом и жидким азотом. Эти выделяемые компоненты применяются в Кольской ГМК при производстве продукции на разных переделах - в металлургическом и рафинировочном цехах, в отделении карбонильного никеля цеха электролиза никеля, а также в плавильном цехе поселка Никель, куда жидкий кислород и азот доставляют автотранспортом», – рассказал «Би-порту» представитель Кольской ГМК.

В компании отметили, что это один из важнейших инвестиционных проектов, который «Норникель» реализует в Мончегорске. Его стоимость составляет более 1,5 миллиарда рублей. Предполагается, что новая установка будет полностью вовлечена в технологическую цепочку комбината летом 2017 года.