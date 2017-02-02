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Главная » НОВОСТИ » Сельхозпредприятие «Тулома» преодолело кризис и продолжает развиваться
 
 
 
 
02 Февраля 2017 года, 16:26

Сельхозпредприятие «Тулома» преодолело кризис и продолжает развиваться


ТУЛОМА/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун совершила рабочую поездку в сельхозпредприятие «Тулома».

В рамках поездки глава региона посетила цех молочной продукции и ознакомилась с работой оборудования, производящего упаковки «Пюр-пак».

«Конечно, коробки лучше пластиковых пакетов – они эргономичны, удобны, поскольку у них есть крышка. Плюс сама упаковка биоразлагаемая, экологичная. Но и старые формы упаковки, пакеты и стаканчики, у нас остались, поскольку они дешевле. Мы выпускаем продукцию для разных слоёв населения в разной упаковке, сейчас соотношение пюр-паков к привычным стаканчикам примерно 50 на 50, а дальше будем ориентироваться на спрос», - рассказывает начальник цеха переработки молока и молочной продукции Елена Никулина. По словам Никулиной, наибольший спрос на продукцию наблюдается с сентября по апрель. Для того, чтобы увеличить объемы продукции, предприятие планирует перевести коров на сокращение летних отёлов и увеличение их числа в период пиковых продаж.

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В сутки предприятие перерабатывает около 20 тонн молока. В числе выпускаемой продукции – молоко, кефир, адыгейский сыр, творог, масло и сметана. Кроме того, в конце января этого года «Тулома» первой среди предприятий Мурманской области начала выпускать небольшие партии сливок. Сейчас сливки реализуются только через розничную сеть сельхозпредприятия, в которую входит около 20 точек по всему региону.

Основными задачами, которые сейчас стоят перед «Туломой», являются наращивание объемов производства и увеличение жирности молока.

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Предприятие получает государственную поддержку, в 2016 году из федерального и областного бюджета «Туломе» было выплачено 146 млн рублей.

«Год назад предприятие было банкротом, а сейчас долг на треть меньше, и при этом мы купили три единицы техники», - отметил министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов. Он подчеркнул, что «Тулома» предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации.

«Подняли жирность молока: поменяли рацион кормления, и пришла жирность. Теперь в продажу поступает молоко 2,9%. То, что имеет жирность выше, идет на сливочное масло и сливки. Плюс поддерживаем свиноводство, и в розничной сети реализуем колбасы и сосиски, есть прирост в яйцах. Сейчас основная цель – это реализация через собственные сети. Так деньги возвращаются в хозяйство, и мы можем вовремя расплатиться за корма и топливо, а также рассчитаться с долгами», - рассказал Иванов.

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Для стабилизации ситуации в «Туломе» в прошлом году между предприятием и основными реестровыми кредиторами было заключено мировое соглашение сроком на 19,5 лет, а также было прекращено производство по делу о банкротстве хозяйства.

«За последние полгода «Тулома» взяла курс на уверенное развитие и оздоровление. Новый директор знает свое дело, сохранён профессиональный коллектив, налажен выпуск новой линейки продуктов», - отметила в ходе визита глава региона Марина Ковтун.

До 1 июля «Туломе» предстоит полностью рассчитаться с не вошедшими в реестр соглашения. По словам директора предприятия Екатерины Бугаенко, в прошлом году 23 млн рублей уже выплачено ряду кредиторов.

«У нас на предприятии хорошая команда, профессиональная. Поддержка сотрудников позволяет работать дальше и строить планы. В прошлом году тяжело пришлось с кормами, то есть рацион выполняется, но было заготовлено мало собственных кормов. В этом году планируем самостоятельно заготовить больше», - рассказала Бугаенко.

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