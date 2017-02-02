Контроль на границах внутри Шенгена могут продлить на три месяца из-за мигрантов

02 Февраля 2017 года, 18:50

МИР/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Продление контроля на границах внутри Шенгена должно помочь Евросоюзу предотвратить приток беженцев в Германию, Австрию, Данию, Швецию и не входящую в состав ЕС Норвегию. Еврокомиссия уже одобрила увеличение срока на три месяца, теперь решение необходимо принять Совету ЕС.

По мнению председателя Комитета региональной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной, у Европы получится преодолеть кризисную ситуацию.

«Миграционный кризис не преодолен, потому что продолжаются военные действия. Сейчас мы живем под знаком «миграции». Кризисная ситуация сохраняется, и едва ли она так быстро будет разрешена. Конечно, страны как-то от миграции защищаются, и не могут открыть двери вот так вот широко. Тем ни менее, надо сказать, что страны, ближние к Сирии - Турция, Ливан, Иордания принимают миллионы людей. Европа больше миллиона приняла. Мировое сообщество старается им помочь, но, с другой стороны, хочет этим процессом каким-то образом управлять. И понятно, что эти миграционные потоки рождают определенные настроения в обществе, растут радикальные группы. Это все так. Но у меня впечатление, что Европа с этим справится», – рассказала она в эфире радио «Sputnik».

Напомним, в районе российско-норвежского пункта пропуска «Борисоглебск – Стурскуг» началось строительство стены, протяженность которой составит около 200 метров. Власти королевства уверены, что это позволит оградить Норвегию от незаконных пересечений границы беженцами из стран Африки и Ближнего Востока. По мнению Руне Рафаельсена, мэра приграничной коммуны Сёр-Варангер, строительство ограждения не пойдет на пользу отношениям с Россией.

Фото: Twitter