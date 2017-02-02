Международные эксперты проверят Кольскую АЭС по новому методу

02 Февраля 2017 года, 17:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Третьего февраля на Кольской АЭС начнется проектно-информированная партнерская проверка, которую проведут независимые эксперты Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих АЭС. В их число вошли специалисты-атомщики из Армении, Болгарии, Венгрии, Индии, Украины, США и Швеции. Координирует действия команды ведущий специалист НИИ словацкой компании «Slovenske elektrarne» Ян Наньо.

Впервые в России проверка будет проведена по новой методологии. Ее разработчиком стал Парижский центр ВАО, имеющий богатый опыт подобных проверок на атомных станциях с различными типами реакторов. Новая методология заключается в более тщательной подготовке экспертов за счет передачи им еще на подготовительном этапе ключевой информации об особенностях станции. Данные касаются наиболее критичных областей с точки зрения их влияния на безопасность.

«Проанализировав полученную информацию, эксперты смогут выделить приоритетные области, на которые персоналу Кольской АЭС надлежит направить усилия по улучшению, и определят положительные практики для использования на других АЭС», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе.

Отметим, что проверка продлится до 17 февраля.