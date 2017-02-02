В правительстве обсудят продление федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья

02 Февраля 2017 года, 17:25

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Федеральная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья может быть продлена на 2018 и последующие годы, рассказал депутат Государственной думы Алексей Веллер.

Федеральная программа финансировалась из федерального, областного и муниципального бюджетов. Программа обязывает переселить только граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года, срок ее окончания – сентябрь 2017 года.

«В Госдуме в декабре состоялся правительственный час с министром строительства. Вопрос продления федеральной программы сильно беспокоит депутатов, особенно тех, кто представляет регионы. Министр заверил, что правительство прекрасно понимает важность этой программы, поэтому готовит предложение по ее продлению на 2018 и последующие годы», – сообщил Веллер.

Депутат также добавил, что возможно будет предложена альтернативная программа, «потому что к самому механизму есть вопросы». Как только правительство сформулирует вариант программы, будет создана дискуссионная площадка, где правительство и Госдума обсудят этот вопрос.

«С очень высокой степенью вероятности я рассчитываю, что программа будет работать и в 2018, и в последующие годы. Но утверждать я не могу», – подчеркнул Алексей Веллер.

Муниципальная программа, которая дополнительно переселяла из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, действует в течение последних пяти лет. По программам переселено уже более 2000 человек.