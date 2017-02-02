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Главная » НОВОСТИ » Алексей Веллер займется домами-долгостроями в Умбе
 
 
 
 
02 Февраля 2017 года, 17:15

Алексей Веллер займется домами-долгостроями в Умбе


МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Депутат Государственной думы Алексей Веллер вместе с Общероссийским Народным Фронтом займется социальными домами-долгостроями в Умбе.

Федеральная программа переселения из ветхого и аварийного жилья реализуется во всей Мурманской области. Она хорошими темпами идет в Мурманске и в Кольском районе, но есть и проблемные населенные пункты, например, Кандалакша, Зеленоборский и Умба, отметил эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Левин.

«Медленно решается вопрос по Умбе. Возбуждено уголовное дело, но ответственных лиц пока нет. Наша группа экспертов выезжала туда недавно, они провели обследование, пообщались с жильцами, спустились в подвал. Он был затоплен, где-то был прорыв инженерных систем, наполнен фекалиями, бегают крысы», – рассказал Левин.

Общественник предложил Алексею Веллеру подключиться к решению вопроса. Депутат согласился, заявив, однако, что в этом случае ОНФ нужно будет взять на себя всю организационную часть работы.

«Хотелось бы при нашей поездке видеть министра строительства Мурманской области или его заместителя, хотелось бы видеть документацию, контракты, местные власти, представителей застройщиков, представителей подрядчиков, тогда есть смысл в такой поездке», – сказал Веллер.

Также он отметил, что «принимать решения и реализовывать должны те, кто несет конкретную ответственность и имеет право реализовывать те решения, которые будут приняты на обсуждении».

Дома в Умбе начали строить еще в 2012 году и планировали закончить к 1 октября 2014 года. Прокуратура провела проверку исполнения контракта на выполнение работ, заключенного между администрацией Умбы и ООО «Мурманэнергострой». В ходе проверки установлено несоответствие между работами, прописанными в документе, и теми, что были выполнены по факту. Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил иск ООО «Мурманэнергострой» к администрации Умбы о взыскании 15,2 млн руб.

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  • Ага ... , отправили котоморжа в нерезиновую! Наивные северные жители! А он вернулся и занялся строительством сильнее в 3 раза.
  • А с мурманскими переселениями типа уже все, справился на отлично?!
  • Видимо нет, но сейчас он человек-переселятель области, а был только Мурманска.
  • Запоминаются, почему-то, мэры и губернаторы из строителей...
  • Этот то кручёный. На лёгком снегопаде залез в мэрское кресло ну и далее мы знаем ... А теперь вещает, что сугробы по пояс - ерунда! Танки то проходят, а обороноспособность, наше всё! Ну и как бы строители то остались, родные, личные и стройки продолжатся ... Так что не бороться за переселение из бараков - это деньги на ветер!
 
 
 
 
 
 
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