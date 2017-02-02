Уголовное дело возбуждено по факту травмирования девочки на территории батутного парка в Коле

02 Февраля 2017 года, 18:25

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - Следственным отделом по Кольскому району возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего на территории батутного парка. Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, в результате ненадлежащего оказания услуг, а именно организации досуга в виде прыжков на батуте в развлекательном батутном парке «Небо», находящемся на территории Кольского района, произошло падение несовершеннолетней девочки на металлический каркас батута, в результате чего ребенку, 2006 года рождения, были причинены телесные повреждения.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.