Мурманск: прогноз отключений на 3 февраля

МУРМАНСК/ 2 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 3 ФЕВРАЛЯ
ул. Героев Рыбачьего, 17, 22
09.00 – 13.00 ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09:00 – 14:00 ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 9
ул. Адмирала Лобова, 31 (корп 1, 2), 33/2
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Генерала Щербакова, 14
ул. Туристов, 11а, 23а, 29а
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 16.00 пр. Кольский, 136 (корп. 4, 5)
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.