Норвежским депутатам отказали в выдаче российских виз

03 Февраля 2017 года, 10:26

РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ — МИД Норвегии выразило протест из-за отказа в российской визе некоторым норвежским депутатам, сообщило внешнеполитическое ведомство королевства.

«Мы выразили протест и заявляем, что находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение, и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне», - заявил в официальном пресс-релизе глава МИД Норвегии Бёрге Бренде. Он также отметил, что российского посла вызвали в норвежский МИД, однако позже сам дипломат опроверг эту информацию.

«Меня никто никуда не вызывал. У нас нормальный рабочий контакт с руководством МИД [Норвегии]. В том числе по вопросам парламентской делегации», - сообщил «РБК» посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили.

Как сообщается, отказ в выдаче виз двум норвежским парламентариям обусловлен тем, что они находятся в контрсанкционном списке, введенном как ответная мера на внесение в санкционный список ЕС российских парламентариев.

«Принятое решение было обосновано российскими властями тем, что Норвегия присоединилась к ограничительным мерам против России, введенным Евросоюзом, действие которых распространяется и на Свальбард. Норвегия ввела ограничительные мер ы в ответ на нарушение Россией международного права на Украине», - сообщают в МИДе королевства.

Фото: AFP