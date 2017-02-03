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03 Февраля 2017 года, 10:40

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Мурманской области в 2017 году


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Изменение тарифов на тепловую энергию, воду, водоотведение, электроэнергию и газ в Мурманской области произойдет только с 1 июля 2017 года. Увеличение платы граждан за коммунальные услуги также произойдет с 1 июля и для большинства муниципалитетов не превысит 5,5%, сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.

Второй год подряд тарифы на электроэнергию с июля увеличатся только на 1%. Это самый минимальный рост не только по СЗФО, но и в целом по России. Соответственно тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области с 1 июля 2017 года составят: с газовыми плитами – 2,65 руб./кВтч (до 1 июля –2,62 руб./кВтч); с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 1,862 руб./кВтч (до 1 июля – 1,841 руб./кВтч).

Тарифы на газ второй год подряд не увеличатся. Розничные цены на газ сжиженный в 2017 году не изменятся и останутся на уровне 2015 года (в 2016 году розничные цены не повышались). Тарифы на газ составляют (на примере АО «Мурманоблгаз») 64,49 руб./кг или 136,62руб/м3. C учетом особенностей региона на текущий момент тарифы на газ – максимальные по СЗФО.

По ряду муниципалитетов тарифы на тепловую энергию на 2017 год не изменились, а по отдельным даже снижены. В ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, в сельских поселениях Ловозеро и Зеленоборский, в городском поселении Умба, а так же по отдельным ресурсоснабжающим организациям в Кандалакше, Ковдорском районе, Мурмашах, Верхнетуломском и в городском поселении Кильдинстрой с 1 июля увеличения тарифа на тепло не будет, так как сейчас они уже являются достаточно высокими (выше 3400 руб./Гкал). В указанных муниципалитетах тарифы остаются неизменными уже не первый год.

Для потребителей АО «МЭС» Ленинского района (Мурманск), АО «Мончегорская теплосеть» (Мончегорск), АО «Апатит» (Титан), ООО «Тепловодоканал» (Ковдор) тарифы на тепловую энергию снизятся на 2-5,5%.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение в среднем по области увеличатся на 4% с 1 июля 2017 года по отношению к декабрю 2016 года.

Для 0,8% населения (или 5809 человек), проживающих в девяти муниципалитетах, Комитетом по тарифному регулированию инициирован вопрос согласования Советами Депутатов превышения предельных индексов размера совокупной платы граждан на 3% (с 5,5% до 8,5%). Это обусловлено необходимостью увеличения исторически заниженных тарифов там, где системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находились в собственности Министерства обороны России и фактически тарифы искусственно сдерживались командирами воинских частей.

Платёжные документы с новыми тарифами жители Мурманской области увидят в августе, когда будут выставлены счёта за июль. На официальном сайте Комитета размещен «Калькулятор коммунальных платежей».

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