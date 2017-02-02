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Главная » НОВОСТИ » Танкисты Северного флота готовятся к «Армейским международным играм – 2017»
 
 
 
 
03 Февраля 2017 года, 11:07

Танкисты Северного флота готовятся к «Армейским международным играм – 2017»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ - Более 40 танковых экипажей сухопутных и береговых войск Северного флота на заполярных полигонах Мурманской области проводят тренировки в рамках подготовки к состязанию «Танковый биатлон» «Армейских международных игр – 2017». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

На данном этапе экипажи танков Т-72Б3 отрабатывают навыки вождения по пересеченной местности с преодолением специальных препятствий, которые предусмотрены правилами армейских игр – «колейный мост», «косогор», «противотанковый ров», «змейка». Особенностью подготовки танкистов Северного флота стало то, что сложное маневрирование приходится отрабатывать в условиях снежного покрова, толщина которого на отдельных участках трассы составляет от 100 до 200 см.

В ходе нынешних тренировок также отрабатывается один из сложнейших элементов «Танкового биатлона» – так называемая «фланговая стрельба», в ходе которой экипаж танка Т-72Б3, который движется вдоль мишенного поля, должен поразить различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2200 метров.

По результатам отборочных состязаний, во второй декаде февраля будут отобраны четыре танковых экипажа для участия в «Армейских международных играх – 2017 года». Уже сформирована рейтинговая таблица, в которую заносятся показатели каждого танкового экипажа.

В настоящее время на Северном флоте около 4 тысяч военнослужащих и более 350 единиц военной техники участвуют в состязаниях и конкурсах по морской, воздушной и полевой выучке. По итогам проведения флотских отборочных этапов АРМИ-2017 будут сформированы сборные команды СФ для участия в «Армейских международных играх – 2017 года».

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