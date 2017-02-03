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Главная » НОВОСТИ » Торги по ремонту мурманского бассейна приостановлены по требованию УФАС
 
 
 
 
03 Февраля 2017 года, 12:12

Торги по ремонту мурманского бассейна приостановлены по требованию УФАС


МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области поступила жалоба ООО «Инженерный Центр» на действия Учебно-спортивный центра Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции здания бассейна в Мурманске.

По мнению заявителя, критерий «Квалификация участника» оценен не в соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации, что привело к заниженной оценке заявки Инженерного центра.

Заседание комиссии Мурманского УФАС России по рассмотрению жалобы состоится 7 февраля. Организатору торгов в соответствии с частью 11 статьи 18.1 «Закона о защите конкуренции» нужно приостановить торги до рассмотрения жалобы по существу. Организатор торгов не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе.

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