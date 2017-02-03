Истребители с крейсера «Адмирал Кузнецов» отправились в Североморск

03 Февраля 2017 года, 12:29

РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ - Палубные истребители с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» 3 февраля начали перелет на аэродром в Североморске, сообщает «Россия-24». По данным телеканала, на аэродроме уже приземлился истребитель МиГ-29К, ожидается прибытие других самолетов.

В Североморск возвращается ударная корабельная авианосная группа Северного флота РФ, которая выполняла задачи в Средиземном море. Корабельную группу возглавляет тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В составе корабельной группе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», его истребители были задействованы в военной операции в Сирии. Прибытие группы кораблей в Североморск ожидается 9 февраля.