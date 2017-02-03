Российские эксперты инспектируют аэропорт Каира

03 Февраля 2017 года, 12:45

КАИР/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Группа экспертов по авиабезопасности из России прибыла вчера в Каир для проверки столичного международного аэропорта. Об этом сообщили ТАСС в Каирском аэропорте.

«Делегация российских специалистов высокого уровня в составе 10 человек прибыла в четверг в Каир спецрейсом из Москвы, – указал собеседник агентства. – Их визит планировался на три дня, но, возможно, они управятся более оперативно, не исключено, что за один день. Сейчас этот вопрос решается. Все прояснится завтра, в пятницу».

Во время инспекционной поездки эксперты, в частности, осмотрят второй терминал аэропорта и оценят работу установленного там досмотрового и биометрического оборудования для контроля персонала, а также систем видеонаблюдения. В связи с приездом российских специалистов все службы второго терминала были заранее приведены в повышенную готовность. До конца января администрация аэропорта обещала завершить отладку аппаратуры и досмотрового оборудования, а в последние дни составляла базы данных отпечатков персонала.

Как передает новостной портал «Сада аль-Баляд», биометрическая система контроля начала полностью функционировать. По его данным, перед тем, как отправиться в Москву с докладом, инспекторы из России проведут в Каире встречу с представителями Министерства гражданской авиации АРЕ.

Проверка в каирском аэропорту, как ожидается, должна стать последней перед окончательным отчетом по системам безопасности египетских аэропортов. Тогда будет поставлен вопрос о сроках возобновления авиасообщения между странами. Предполагается, что летать на первом этапе будут только в столичный аэропорт, а затем уже в курортные города. Планируется, что перед этим Москва и Каир подпишут соглашение по авиабезопасности.

Полеты в Египет были прекращены после падения российского самолета Airbus A321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Во время расследования были обнаружены признаки теракта, и российское руководство прекратило авиасообщение с Египтом до тех пор, пока власти страны не усилят меры безопасности в аэропортах и на туристических объектах.

Фото: plus.google.com