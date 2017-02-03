Рабочая группа обсудила создание территории опережающего развития в Кировске

03 Февраля 2017 года, 13:37

КИРОВСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ - Заместитель губернатора Роман Дурягин провел в Кировске выездное заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области. Основное внимание в ходе заседания было уделено созданию территории опережающего социально-экономического развития в Кировске. В настоящее время соответствующее постановление Правительства Российской Федерации проходит процедуру согласования.

Участники совещания рассмотрели инвестиционный проект по строительству туристско-рекреационной зоны – гостиничного комплекса коттеджного типа – в районе ул. Ботанический сад вблизи санатория-профилактория «Тирвас» (так называемое поле Умецкого) и посетили место планируемого строительства. Члены рабочей группы также обсудили возможность получения финансовой поддержки Фонда развития моногородов. Правительством Мурманской области ведется активная работа в этом направлении.