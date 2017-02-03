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Главная » НОВОСТИ » Общественную палату Мурманской области вновь возглавил Юрий Мананков
 
 
 
 
03 Февраля 2017 года, 13:59

Общественную палату Мурманской области вновь возглавил Юрий Мананков


МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ — Сегодня состоялось первое заседание нового состава Общественной Палаты Мурманской области. Собрание стало организационным, в ходе заседания был утвержден секретарь палаты. Должность занял Юрий Мананков, возглавлявший палату предыдущего состава.

«Первое пленарное заседание нового состава имеет организационный характер, сегодня будут выбраны руководящие органы. Но, прежде всего, мы познакомимся с новыми членами палаты — в этом составе произошло значительное обновление, почти на три четверти. Надеюсь, что те недостатки в работе и в активности предыдущего состава будут нами преодолены», - рассказал Мананков.

Он также отметил, что первоочередной задачей нового состава на пленарном заседании станет определение плана работы на ближайшие годы.

«Мы должны сегодня сформулировать те проблемы, которые каждый вновь пришедший член Общественной палаты видит как приоритетные и первоочередные. Отмечу, что мы будем концентрироваться именно на тех проблемах, которые в силах решить в данный момент», - подчеркнул Мананков.

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Общественная палата в регионе функционирует с 2008 года. В новый состав палаты вошел 41 человек — 15 человек было утверждено главой региона, ещё 15 — Мурманской областной Думой, и 11 — областными муниципалитетами.

По словам губернатора Мурманской области, в числе заслуг палаты — создание механизмов общественного контроля, организация доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг, координация деятельности Общественных советов при органах власти.

Она также отметила, что правительство Мурманской области не принимает ни одного значимого решения без консультации и экспертного заключения Общественной палаты, особенно это касается бюджета области. В число задач на текущий год вошли развитие механизмов общественного контроля и поддержка деятельности волонтерских организаций.

На пленарном заседании Общественной палаты Мурманской области также присутствовал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил высокую степень взаимодействия депутатов с членами палаты. Кроме того, с приветственным словом выступила член Общественной палаты России Светлана Паршкова.

«Общественная палата России целенаправленно строит работу на взаимодействие с региональными палатами, только так можно изменить жизнь людей к лучшему», - отметила Паршкова.

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