Соревнования военно-патриотических клубов пройдут в Мурманске

03 Февраля 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 4 февраля/ БИ-ПОРТ - 4 февраля в Мурманске состоятся соревнования «Лига ВПК» среди команд военно-патриотических клубов Мурманской области. Соревнования проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2017».

В соревнованиях примут участие 109 воспитанников военно-патриотических клубов Мурманской области в возрасте 13-17 лет. Программа соревнований предусматривает 2 этапа: многоборье ГТО «В здоровом теле – здоровый дух» и военизированную эстафету «Тяжело в учении, легко в бою».

Судейская бригада сформирована из сотрудников военного комиссариата Мурманской области и специалистов комплексной детско-юношеской спортивной школой №17 г. Мурманска.