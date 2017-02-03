Генерал-майор Северного флота Дмитрий Краев понесет огонь Всемирных армейских игр

03 Февраля 2017 года, 14:47

СОЧИ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – В Сочи с 22 по 28 февраля пройдут III зимние Всемирные военные игры.

Это международное мероприятие для спортсменов-военнослужащих проходит под эгидой Международного совета военного спорта CISM один раз в четыре года, за год до проведения Олимпийских игр.

Спортивная программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах.

«В играх принимает участие сборная от страны, выбраны были лучшие, в основном представители Центрального спортивного клуба Армии. Участников от Северного флота там не будет. Зато от нас будет почетный гость: начальник сухопутных и береговых войск СФ генерал-майор Дмитрий Краев понесет огонь Всемирных армейских игр», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.