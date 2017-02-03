Александр Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о госгранице

03 Февраля 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Россия не уведомила правительство Белоруссии о решении установить пограничную зону. По словам президента республики Александра Лукашенко, Москва нарушила договор между двумя странами.

«Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?» – цитирует «ТАСС» слова белорусского президента.

Глава ФСБ России Александр Бортников накануне подписал приказы, которые устанавливают пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Подобное решение объясняется созданием условий охраны госграницы.

«Полагаю, что это решение принято, в связи подписанным Александром Лукашенко указом о безвизовом режиме для граждан 80 государств. Россия не имеет права в условиях сохраняющейся террористической угрозы, накануне проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, оставить ослабленным белорусский участок границы», – комментирует ситуацию эксперт «Интерфакса».

Он также отметил, что для граждан России и Белоруссии режим проезда через границу останется прежним.

Фото: © Николай Петров/БелТА/ТАСС