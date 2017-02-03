ВЦИОМ: больше половины россиян поддерживает Владимира Путина и «Единую Россию»

03 Февраля 2017 года, 19:04

РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ — Россияне продолжают выражать поддержку «Единой России», об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ представил электоральные рейтинги партий, рейтинги доверия политикам, а также общественные оценки деятельности государственных институтов.

По данным опросов, в период с 23 по 29 января 2017 года 50,7% опрошенных заявили, что на ближайших выборах проголосовали бы за «Единую Россию». При этом уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели снизился до 11,8%. КПРФ поддерживает 10% респондентов, «Справедливую Россию» — 4,7%. Ещё 10% опрошенных заявили, что на выборы идти не планируют.

В рейтинге доверия политикам лидирующую строчку по-прежнему занимает президент России Владимира Путина. В период с 23 по 29 января его рейтинг вырос с 51,4% до 54,3%. 18,2% россиян доверили бы решение государственных вопросов председателю Правительства Дмитрию Медведеву, 17,7% — министру обороны РФ Сергею Шойгу. рейтинга доверия также входят Дмитрий Медведев (18,2%) и Сергей Шойгу (17,7%). «Антирейтинг» по уровню недоверия со стороны граждан возглавил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, неспособным решить важные проблемы страны его посчитали почти четверть респондентов. Кроме того, лидерами антирейтинга стали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которому не доверяют 12,8% опрошенных, а также Дмитрий Медведев.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС