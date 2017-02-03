03 Февраля 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в проект «Городская карта поддержки» включились семь новых участников. Подписание Соглашения о намерениях между администрацией города и новыми партнерами прошло в торжественной обстановке.

«Городская карта поддержки» позволяет получить скидку 5% и более на утвержденный ассортимент продуктов питания, лекарств и других товаров и услуг. Всего в проекте принимают участие более 170 объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, в их числе не только магазины, но и кинотеатры, аптеки, медицинские центры.

«Несомненно, это одно из важнейших направлений в рамках взаимодействия власти и социально-ответственного бизнеса, – отметил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. – Сегодня держателями городской карты поддержки является более 25 тысяч горожан, и с февраля их число значительно увеличится».

С 1 февраля принято решение о расширении перечня льготных категорий граждан, имеющих право на получение карты. Это позволит дополнительно распространить действие социальной программы «Городская карта поддержки» более чем на 15000 человек.

Помимо льготных категорий, уже имевших право на поддержку, возможность получить Городскую карту поддержки теперь имеют почетные доноры, ветераны труда Мурманской области, члены семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, семьи, воспитывающие детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С августа 2016 года, благодаря участию в социальном проекте крупного российского банка – ПАО «Почта Банк», осуществляется замена карт старого образца на новые, усовершенствованные карты, с расширенными функциональными возможностями.

Новыми участниками проекта стали: ОАО «Дента», ООО «Еврофарма», ООО «ТК Трест», ООО «ТК Радиоклуб», ООО «Радиоклуб НОРД», ООО «Околица» и ИП Баранова Т. Ю.

АГМ