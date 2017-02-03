Мурманские МФЦ пока не оказывают услугу по замене водительских прав

03 Февраля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ — С 1 февраля заграничные паспорта можно получить во всех многофункциональных центрах Мурманска. Услугу по приему документов на оформление паспортов МФЦ города оказывали и раньше, однако забирать готовые паспорта приходилось в других службах.

Воспользоваться уже функционирующим дорогостоящим оборудованием для изготовления паспортов нового образца многофункциональным центрам, вероятно, не удастся, и каждому центру придется закупить собственный аппарат.

Кроме того, в связи с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 февраля, МФЦ должны теперь оказывать услугу по замене водительских удостоверений. Однако, как стало известно «Би-порту», в Мурманске эта система начнёт функционировать примерно в середине месяца в связи с техническими сложностями, возникшими в ГИБДД на этапе разработки программного обеспечения. Отмечается, что в отделениях ГИБДД заменить права можно в течение получаса, в то время как в МФЦ придется ждать до 4 дней.

В данный момент также не отлажена система участия в программе «Дальневосточный гектар».