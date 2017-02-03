В Полярных Зорях нет острых дорожных проблем

03 Февраля 2017 года, 15:50

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ — В Полярных Зорях проходит выездное заседание транспортной коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

На повестке заседания — состояние автодорог в муниципалитете, анализ аварийности и профилактики нарушений ПДД. Кроме того, будет рассмотрен вопрос организации транспортного обслуживания населения.

«Коллегия положительно оценила работу направленную на повышение безопасности дорожного движения, работы по ремонту и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Глобальных, острых проблем, характерных для других муниципалитетов, в Полярных Зорях нет», - отметил Пухов.