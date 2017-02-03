«Роснефть» выпустила экологический атлас «Карское море»

03 Февраля 2017 года, 18:32

РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ - Арктический научный центр НК «Роснефть» выпустил уникальный экологический атлас «Карское море». Издание состоит из шести тематических глав и представляет собой собрание ценных научных данных по физической географии, океанологии, гидрометеорологии, экологии, истории исследований и экономической освоенности акватории Карского моря и прилегающих территорий. В атласе отражена подробная информация о типизации берегов Карского моря, а также приведены актуальные сведения о морских млекопитающих и птицах, основанные на пятилетних результатах научно-исследовательской деятельности Компании в Арктике.

В атлас включены интерактивные элементы дополненной реальности. При сканировании ряда иллюстраций книги с помощью специального мобильного приложения читатель получает возможность ознакомиться с дополнительным виртуальным содержанием — видеоматериалами аэросъемки берегов Карского моря, сделанной в период 2013–2014 гг.

По итогам масштабных комплексных экспедиций Кара-Лето и Кара-Зима учеными Компании был получен уникальный массив информации не только о гидрометеорологических, океанологических, ледовых условиях, но и о состоянии морских экосистем, характере распространения и образе жизни морских млекопитающих, экологической чувствительности акватории Карского моря и его прибрежной зоны.

Подготовленный Атлас представляет собой первое комплексное региональное справочное издание, обобщающее результаты научных исследований ученых в Карском море.