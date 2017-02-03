В России детей без билета запретят высаживать из городского транспорта

03 Февраля 2017 года, 16:45

РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта намерено ввести запрет на высадку детей из общественного транспорта, если у несовершеннолетних не оказалось билета. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован законопроект о внесении изменения в пункт 84 Правил перевозок пассажиров и багажа.

Планируемый срок вступления в силу – январь 2018 года.

«В настоящее время участились случаи возникновения высадки малолетних детей из автобуса за безбилетный проезд. Их высаживают на проезжую часть дороги, в том числе в темное время суток и в сложных погодных условиях, что влечет возникновение ситуаций опасных для жизни и здоровья ребенка», – сказано в обосновании документа.

Ответственность за оплату проезда безбилетного будут нести законные представители. Предполагается, что ребенок будет следовать до конечной остановки вместе с водителем и ждать приезда родителей.

Напомним, Министр транспорта России предложил привлекать к административной ответственности за высадку детей из городского транспорта.