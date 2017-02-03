В Мурманской области завершилась доставка единовременной выплаты пенсионерам

03 Февраля 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области завершило единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей пенсионерам, получающим пенсии по линии ПФР. На ее осуществление было перечислено более 1,2 млрд рублей.

Средства были доставлены через отделения почтовой связи в соответствии с графиком – с 13 по 27 января 2017 года, а так же через ПАО Сбербанк и другие коммерческие кредитные учреждения – 10-11 января.

По итогам доставочного периода единовременная денежная выплата была доставлена более 252 тысячам получателей, что составляет 99% от числа граждан, которым она была установлена.

Неполучение единовременной выплаты возможно в связи с личными обстоятельствами пенсионера, например отсутствием дома в период визита почтальона или в связи с закрытием в банке счета, на который перечисляется пенсия. Такие пенсионеры получат выплату вместе с пенсией в следующий доставочный период: в феврале 2017 года.

Напомним, что правительство России вместо второй индексации пенсий в 2016 году решило выплатить 5000 рублей в январе 2017 года. Выплату получили все категории пенсионеров.