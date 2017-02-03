Норвежские учёные нашли кита, в желудке которого находилось 30 полиэтиленовых пакетов

03 Февраля 2017 года, 20:20

НОРВЕГИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ — У берегов норвежского острова Сотра исследователи обнаружили кита, трижды выбрасывавшегося на берег. Как сообщает норвежская газета «Aftenposten», после безуспешных попыток вернуть животное в море, было принято решение умертвить кита — он выглядел больным и истощённым.

Позже учёные выяснили, что в желудке у животного находилось 30 полиэтиленовых пакетов.

«Желудок был полностью забит пластмассой: около 30 полиэтиленовых пакетов и мелкий пластик. Это очень печально», - рассказал изданию зоолог и профессор университета Бергена Терье Лислеванд. Сейчас учёные обеспокоены загрязнение морской среды: по данным ООН ежегодно в мировой океан выбрасывается более 8 миллионов тонн пластиковых отходов.

Найденный кит оказался представителем вида китов-клюворылов. Такие киты широко распространенным на Земле, однако случай с этим китом является первым задокументированным эпизодом появления клюворыла у берегов Норвегии. Скелет животного станет выставочным экспонатом Музея естественной истории в Осло.

Фото: Privat/Jarle Vindenes