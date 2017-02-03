Бывший преподаватель ПетрГУ собирается вернуть работу через суд

03 Февраля 2017 года, 16:25

ПЕТРАЗОВОДСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Преподаватель Петрозаводского государственного университета Глеб Яровой подал в городской суд иск, в котором он оспаривает свое увольнение. В ходе разбирательства предстоит установить, почему к работнику ВУЗа было применено именно это решение, а не другое дисциплинарное взыскание. Сегодня состоялось первое заседание по этому делу.

«Яровой был уволен 18 ноября, незадолго до этого руководству университета поступил некий запрос. На его основании была потребована объяснительная о двух заграничных поездках, совершенных без оформления командировочного удостоверения, – передает «Губернiя Daily». – Представитель университета подтвердил, что запрос действительно был и поступил он в вуз из ФСБ. Причем касался не только Глеба Ярового, но и всех преподавателей, выезжавших за границу в течение года. Правда, сам представитель его не видел. Не сохранилась в университете и копия запроса».

Преподаватель предполагает, что увольнение вызвано его общественной деятельностью. Весной 2016 года он возглавил региональное отделение движения в защиту прав избирателей.

Фото: ptzgovorit.ru