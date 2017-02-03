Весной тариф в системе «Платон» умножат на два

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Концерт «Прерванный полет…» в Мурманске собрал полный зал Концерт «Прерванный полет…» в Мурманске собрал полный зал
График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 3 по 8 февраля
Сафари на снегоходах в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Сафари на снегоходах в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Что нового ждёт россиян с 1 февраля Что нового ждёт россиян с 1 февраля
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года
 
 

Видеоновости16+

Смотрите в программе "Вовремя": Пропавшие в сети
 
 
 
 

Курсы валют 04.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,3438
-1,7602
1 USD
Доллар США
59,3137
-0,6721
1 EUR
Евро
63,8156
-0,9151
10 NOK
Норвежских крон
71,8788
-1,3192
10 SEK
Шведских крон
67,7368
-1,0416
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области ожидаются обильные снегопады
03 Февраля 2017, 15:40
В Мурманской области ожидаются обильные снегопады
Общественную палату Мурманской области вновь возглавил Юрий Мананков
03 Февраля 2017, 13:59
Общественную палату Мурманской области вновь возглавил Юрий Мананков
Истребители с крейсера «Адмирал Кузнецов» отправились в Североморск
03 Февраля 2017, 12:29
Истребители с крейсера «Адмирал Кузнецов» отправились в Североморск
Торги по ремонту мурманского бассейна приостановлены по требованию УФАС
03 Февраля 2017, 12:12
Торги по ремонту мурманского бассейна приостановлены по требованию УФАС
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманской области ожидаются обильные снегопады
03 Февраля 2017, 15:40
В универмаге «Мурманск» проводятся оперативные мероприятия
03 Февраля 2017, 14:13
Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Мурманской области в 2017 году
03 Февраля 2017, 10:40
Следственный комитет проведет проверку по факту гибели ребенка в Полярных Зорях
03 Февраля 2017, 10:05
Две школы и более 30 домов Росляково остались без отопления
03 Февраля 2017, 12:37
Мурманские МФЦ пока не оказывают услугу по замене водительских прав
03 Февраля 2017, 16:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Весной тариф в системе «Платон» умножат на два
 
 
 
 
04 Февраля 2017 года, 06:56

Весной тариф в системе «Платон» умножат на два


РОССИЯ/4 февраля - Тариф в системе «Платон» с 15 апреля составит 3,06 руб. за км. Опубликовано соответствующее постановление правительства России.

«Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения»,— указано в постановлении. Кроме того, в документе говорится, что в целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации тарифа в соответствии с изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года.

Напомним, на данный момент тариф составляет 1,53 руб./км.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Североморске будут готовить роботизированные системы для морской прослушки
2.
Новая система военной спутниковой связи появится в РФ
3.
Минтранс выступает за возвращение полного тарифа в системе «Платон»
4.
«Нордавиа» вводит новую систему тарифов
5.
Сегодня в Мурманске дорожает проезд на общественном транспорте
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта