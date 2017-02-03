Весной тариф в системе «Платон» умножат на два

04 Февраля 2017 года, 06:56

РОССИЯ/4 февраля - Тариф в системе «Платон» с 15 апреля составит 3,06 руб. за км. Опубликовано соответствующее постановление правительства России.

«Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения»,— указано в постановлении. Кроме того, в документе говорится, что в целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации тарифа в соответствии с изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года.

Напомним, на данный момент тариф составляет 1,53 руб./км.